Сирія визнала геноцид вірмен з боку Османської імперії

Фото: парламент Сирії (ANF)

У свою чергу, Туреччина категорично заперечує геноцид

Парламент Сирії ухвалив резолюцію про визнання геноцидом масових вбивств вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Про це повідомляє SANA.

Повідомляється, що парламент Сирії визнав, що вірмени, сирійці, ассірійці та інші народи стали жертвами етнічних і систематичних злочинів і геноциду з боку Османської імперії.

Наголошується, що Сирія визнала геноцидом масові вбивства вірмен на тлі ескалації конфлікту з Туреччиною.

Нагадаємо, 10 лютого сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті чого загинули п'ятеро військових. У зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

У свою чергу, Збройні сили Туреччини завдали удару по армії сирійського президента Асада в провінції Ідліб. В результаті обстрілу було вбито 51 солдатів армії режиму Асада.

Також Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів по 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.