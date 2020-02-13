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Сирія визнала геноцид вірмен з боку Османської імперії

Новини » Політика     13.02.2020 - 21:18
Сирія визнала геноцид вірмен з боку Османської імперії
Фото: парламент Сирії (ANF)

У свою чергу, Туреччина категорично заперечує геноцид

Парламент Сирії ухвалив резолюцію про визнання геноцидом масових вбивств вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Про це повідомляє SANA.

Повідомляється, що парламент Сирії визнав, що вірмени, сирійці, ассірійці та інші народи стали жертвами етнічних і систематичних злочинів і геноциду з боку Османської імперії.

Наголошується, що Сирія визнала геноцидом масові вбивства вірмен на тлі ескалації конфлікту з Туреччиною.

Нагадаємо, 10 лютого сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті чого загинули п'ятеро військових. У зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

У свою чергу, Збройні сили Туреччини завдали удару по армії сирійського президента Асада в провінції Ідліб. В результаті обстрілу було вбито 51 солдатів армії режиму Асада.

Також Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів по 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.

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