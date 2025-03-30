Сирія після Асада: хто увійшов до нового кабінету міністрів країни?

Тимчасовий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа оголосив склад нового уряду, який стане першим кроком до політичної трансформації країни після десятиліть правління династії Асадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
До нового перехідного уряду призначено 23 міністри у розширеному складі кабінету. Цей факт вважається ключовою етапом на шляху до переходу від десятиліть правління сім'ї Асадів до поліпшення зв'язків Сирії з країнами Заходу.
Очікується, що уряд не матиме прем'єр-міністра, а Шараа очолить виконавчу владу.
Міністром транспорту було призначено алавіта Яруба Бадра, а міністерство сільського господарства очолить Амгад Бадр, що належить до друзської громади.
На посаду міністра соціальних справ і праці була призначена Хінд Кабават - християнка і член попередньої опозиції до Асада, яка виступала за міжконфесійну толерантність та розширення прав і можливостей жінок.
Міністром фінансів був призначений Мохаммед Йоср Берні.
Мурхафа Абу Касру і Асаад аш-Шибані залишаються на посадах міністрів оборони і закордонних справ, які мали за попереднього тимчасового уряду, що керував Сирією з моменту повалення режиму Асада.
Шараа також заявив, що вперше створив міністерство спорту і міністерство з надзвичайних ситуацій, а міністром з надзвичайних ситуацій призначив керівника рятувальної групи, відомої як "Білі каски", Раеда ас-Салеха.
Міністром закордонних справ вирішили призначити Анаса Хасана Хаттаба, який у тимчасовій адміністрації очолював Службу загальної розвідки.
Ахмед аль-Шараа заявив, що "наша країна вступає в новий історичний період на своєму шляху до кращого майбутнього". За його словами, новий уряд відображатиме "творення і зміни". Він додав, що кабінет міністрів візьметься за реконструкцію країни та проведе велику кількість реформ.
У грудні в Сирії бойовики ісламського руху "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста країни та столицю Дамаск, а диктатор Башар Асада з родиною втік до Росії.
У січні Ахмед аль-Шараа був призначений тимчасовим президентом і пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, що розбудує зруйновані державні інститути Сирії та керуватиме країною до виборів, які, за його словами, можуть зайняти до п'яти років.
Раніше у березні Сирія оприлюднила конституційну декларацію, покликану слугувати основою для перехідного періоду на чолі з аль-Шараа. Декларація зберігає центральну роль ісламського права та гарантує права жінок і свободу вираження поглядів.
Нова влада Сирії, очолювана сунітськими ісламістами, перебуває під тиском Заходу і арабських країн, які вимагають від неї сформувати уряд, більш інклюзивний до різноманітних етнічних і релігійних спільнот країни.
Цей тиск посилився після вбивств сотень цивільних алавітів - секти меншини, з якої походить повалений лідер Башар аль-Асад - під час насильства на західному узбережжі Сирії цього місяця.
Ахмед аль-Шараа не виключив, що сутички та вбивства можуть розпалити у країні громадянську війну.
Тим часом підготовка до проведення виборів президента Сирії може зайняти до чотирьох років - стільки піде часу на створення Конституції.
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