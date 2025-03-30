Сирія після Асада: хто увійшов до нового кабінету міністрів країни?

До нового перехідного уряду призначено 23 міністри у розширеному складі кабінету. Цей факт вважається ключовою етапом на шляху до переходу від десятиліть правління сім'ї Асадів до поліпшення зв'язків Сирії з країнами Заходу.

Очікується, що уряд не матиме прем'єр-міністра, а Шараа очолить виконавчу владу.

Міністром транспорту було призначено алавіта Яруба Бадра, а міністерство сільського господарства очолить Амгад Бадр, що належить до друзської громади.

На посаду міністра соціальних справ і праці була призначена Хінд Кабават - християнка і член попередньої опозиції до Асада, яка виступала за міжконфесійну толерантність та розширення прав і можливостей жінок.

Міністром фінансів був призначений Мохаммед Йоср Берні.

Мурхафа Абу Касру і Асаад аш-Шибані залишаються на посадах міністрів оборони і закордонних справ, які мали за попереднього тимчасового уряду, що керував Сирією з моменту повалення режиму Асада.

Шараа також заявив, що вперше створив міністерство спорту і міністерство з надзвичайних ситуацій, а міністром з надзвичайних ситуацій призначив керівника рятувальної групи, відомої як "Білі каски", Раеда ас-Салеха.

Міністром закордонних справ вирішили призначити Анаса Хасана Хаттаба, який у тимчасовій адміністрації очолював Службу загальної розвідки.

Ахмед аль-Шараа заявив, що "наша країна вступає в новий історичний період на своєму шляху до кращого майбутнього". За його словами, новий уряд відображатиме "творення і зміни". Він додав, що кабінет міністрів візьметься за реконструкцію країни та проведе велику кількість реформ.