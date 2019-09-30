В Сирии жертвами российских авиарейдов стали почти 8,5 тыс. мирных жителей

В Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что погибли уже почти 8,3 тыс. мирных жителей, в том числе около 2 тыс. детей.

По данным сирийских правозащитников, за тот же период в результате российских авианалетов погибли около 5,5 тыс. бойцов повстанческих группировок и свыше 5,2 тыс. боевиков-джихадистов. Это означает, что доля гражданских лиц в общих потерях превышает 40 процентов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН подозревают США и Россию в совершение военных преступлений в Сирии. В частности, коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки наносила воздушные удары в Сирии, которые привели к большому числу жертв среди мирного населения. Сирийские власти и российская авиация также проводят кампанию, в ходе которой под удары систематически попадали медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные земли, что также может составлять военные преступления.

Также сообщалось, что президент Турции Эрдоган пригрозил Европе открытием границ с сирийскими беженцами. По словам Эрдогана, это будет сделано, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона.