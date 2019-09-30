У Сирії жертвами російських авіарейдів стали майже 8,5 тис мирних жителів

У Сирії жертвами російських авіарейдів, розпочатих чотири роки тому, стали майже 8,5 тис мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що загинули вже майже 8300 мирних жителів, у тому числі близько 2000 дітей.

За даними сирійських правозахисників, за той же період в результаті російських авіанальотів загинули близько 5500 бійців повстанських угруповань і понад 5200 бойовиків-джихадистів. Це означає, що частка цивільних осіб в загальних втратах перевищує 40 відсотків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН підозрюють США і Росію у вчинення військових злочинів у Сирії. Зокрема, коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки завдавала повітряні удари в Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення. Сирійська влада і російська авіація також проводять кампанію, в ході якої під удари систематично потрапляли медичні установи, школи, ринки і сільськогосподарські землі, що також може становити військові злочини.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Ердоган пригрозив Європі відкриттям кордонів з сирійськими біженцями. За словами Ердогана, це буде зроблено, якщо найближчим часом у Сирії для них не буде створена безпечна зона.