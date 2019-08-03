У Сирії заявили, що мир у Ідлібі залежить від дотримання зобов'язань Туреччиною

Фото: Сирія (UNICEF)

Від Туреччини очікують передусім зусиль із роззброєння терористів

Постійний сирійський представник при ООН Башар Джаафарі заявив, що перемир'я в провінції Ідліб на північно-заході Сирії вдасться зберегти тільки за умови, що Туреччина буде виконувати взяті на себе зобов'язання. Про це він сказав у ході переговорів про межсирийском врегулювання в казахстанському Нур-Султана, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Джаафарі, припинення вогню в Ідлібі - це "перевірка турецьких намірів" і доля угоди про перемир'я залежить від дотримання Анкарою її зобов'язань, насамперед від її зусиль по "роззброєння терористів".

"Наше терпіння довгий, але у кожного є своя межа терпіння. Ми не будемо чекати нескінченно, поки Туреччина буде виконувати свої зобов'язання", - попередив сирійський дипломат.

У дводенних переговорах щодо Сирії в Нур-Султана брали участь делегації з Росії, Туреччини та Ірану. Наступний саміт глав цих держав очікується 11 вересня в Анкарі.

Нагадаємо, в липні в результаті авіаударів сирійського уряду і його союзників, серед яких Росія, за 10 днів загинули щонайменше 103 цивільні особи, з яких 26 дітей.