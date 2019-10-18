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В Сирии заявили о гибели мирных жителей в результате бомбардировок

Новости » В мире    18.10.2019 - 15:34
В Сирии заявили о гибели мирных жителей в результате бомбардировок
Иллюстративное фото (twitter.com)

Сирийские силы сообщили о бомбардировке деревни Баб-эль-Хейр в пятницу

В Сирии в пятницу, несмотря на объявленное прекращение огня, в результате бомбардировок турецких сил погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ).

Сообщается, что турецкая авиация провела в пятницу бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, которая находится к востоку от пограничного города Рас-эль-Айн.

Информацию о турецких обстрелах подтвердили представители курдских сил.

"Несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, воздушные атаки и артиллерия продолжают наносить удары по позициям боевиков, гражданских районов и больницы Рас-Аль-Айн", - сообщили курды.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сообщение об обстрелах в Сирии в пятницу дезинформацией. По его словам, турецкие военные на данный момент не проводят военных действий в северо-восточном регионе Сирии.

Накануне, 17 октября, Турция объявила об остановке военной операции в Сирии. Такое решение было принято после встречи между Реджепом Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Совместные усилия Турции и США будут способствовать миру в Сирии, - Эрдоган Турция будет контролировать "безопасную зону" на севере Сирии
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