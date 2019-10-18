У Сирії заявили про загибель мирних жителів у результаті бомбардувань

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Сирійські сили повідомили про бомбардування села Баб-ель-Хейр у п'ятницю

В Сирії в п'ятницю, незважаючи на оголошене припинення вогню, в результаті бомбардувань турецьких сил загинуло 5 мирних жителів і 4 курдських військових. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (СЦМПЧ).

Повідомляється, що турецька авіація провела в п'ятницю бомбардування села Баб-ель-Хейр, яка знаходиться на схід від прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Інформацію про обстріл турецьких підтвердили представники курдських сил.

"Незважаючи на угоду про припинення бойових дій, повітряні атаки і артилерія продовжують завдавати ударів по позиціях бойовиків, цивільних районів і лікарні Рас-Аль-Айн", - повідомили курди.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав повідомлення про обстріл в Сирії в п'ятницю дезінформацією. За його словами, турецькі військові на даний момент не проводять військових дій у північно-східному регіоні Сирії.

Напередодні, 17 жовтня, Туреччина оголосила про припинення військової операції в Сирії. Таке рішення було прийнято після зустрічі між Реджепом Ердоганом і віце-президентом США Майклом Пенсія.