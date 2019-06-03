В Сирии при взрыве заминированного авто погибли более 10 человек

Иллюстративное фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Ранения получили еще не менее 30 человек

В сирийском городе Аазас взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли более 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв был крупнейшим за несколько месяцев по Азазу, недалеко от границы с Турцией. Он ударил по рынку, на котором было много людей. Отмечается, что количество жертв может увеличиться. Также сообщается, что в результате взрыва ранения получили около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек. По предварительной информации, автомобиль подорвал террорист-смертник. Также сообщается, что в Ракке сработали два взрывных устройства - одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.

РБК-Украина писало, что в столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения.