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В Сирии при взрыве заминированного авто погибли более 10 человек

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 01:53
В Сирии при взрыве заминированного авто погибли более 10 человек
Иллюстративное фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Ранения получили еще не менее 30 человек

В сирийском городе Аазас взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли более 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Взрыв был крупнейшим за несколько месяцев по Азазу, недалеко от границы с Турцией. Он ударил по рынку, на котором было много людей. Отмечается, что количество жертв может увеличиться. Также сообщается, что в результате взрыва ранения получили около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек. По предварительной информации, автомобиль подорвал террорист-смертник. Также сообщается, что в Ракке сработали два взрывных устройства - одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.

РБК-Украина писало, что в столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. 

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