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У Сирії при вибуху замінованого авто загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 01:53
У Сирії при вибуху замінованого авто загинули понад 10 осіб
Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Поранення отримали ще не менше 30 людей

У сирійському місті Аазас вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинули понад 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибух був найбільшим за кілька місяців по Азазу, недалеко від кордону з Туреччиною. Він вдарив по ринку, на якому було багато людей. Відзначається, що кількість жертв може збільшитися. Також повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали близько 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Сирії в місті Ракка внаслідок підриву автомобіля загинуло десять осіб. За попередньою інформацією, автомобіль підірвав терорист-смертник. Також повідомляється, що в Ракка спрацювали два вибухових пристрої - одне з них у дію привів смертник на контрольно-пропускному пункті в районі площі Наїм, друге спрацювало на узбіччі дороги в центрі міста.

РБК-Україна писало, що в столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинула одна людина та ще одна отримала поранення. 

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