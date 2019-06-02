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В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли 10 человек

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 03:16
В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли 10 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com/MarkusVogt)

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее

В Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек. Об этом сообщила Обсерватория по правам человека, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации правозащитников, среди погибших - пять представителей "Сил демократической Сирии" и пять мирных жителей.

По предварительной информации, автомобиль подорвал террорист-смертник.

Также сообщается, что в Ракке сработали два взрывных устройства - одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, в конце мая в Сирии в результате воздушного налета российской и проправительственной авиации в провинции Идлиб погибло по меньшей мере 14 мирных жителей - в деревне Сарджа в результате авиаудара погибло 7 человек, а в деревне Бара погиб мужчина и трое его детей, еще три человека погибли в городе Хбейт

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