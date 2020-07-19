В Сирии взорвали автомобиль: 5 погибших и десятки раненых

Фото: машина в огне (flickr.com/giacomobonvini)

Взорвалась бомба, заложенная в автомобиль

На северо-западе Сирии сегодня произошел взрыв. Вблизи сирийского города Аазаз взорвалась заложенная в автомобиль бомба.

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате взрыва бомбы в поселке Сикку, которое вблизи турецкой границы, погибли по меньшей мере 5 человек. Ранения получили 85 человек.

Кроме того, 15 пострадавших от взрыва доставили в больницу на территории Турции.

Напомним, в апреле в Сирии взорвалась автоцистерна; в результате инцидента погибли 42 человека и были ранены по меньшей мере 50 человек.

Также РБК-Украина писало о взрыве автомобиля в Кривом Роге; в результате взрыва ранения получил один человек.

Кроме того, в результате взрыва бензовоза в Китае погибли 9 человек, еще более 100 - получили ранения.