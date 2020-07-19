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У Сирії підірвали автомобіль: 5 загиблих та десятки поранених

Аазаз, Неділя 19 липня 2020 22:24
У Сирії підірвали автомобіль: 5 загиблих та десятки поранених
Фото: машина у вогні (flickr.com/giacomobonvini)
Автор: Дмитро Левицький

Вибухнула бомба, закладена в автомобіль

На північному заході Сирії сьогодні стався вибух. Поблизу сирійського міста Аазаз вибухнула закладена в автомобіль бомба.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, в результаті вибуху бомби у селищі Сікку, що поблизу турецького кордону, загинули щонайменше 5 людей. Поранення отримали 85 осіб.

Крім того, 15 постраждалих від вибуху доправили до лікарні на території Туреччини.

Нагадаємо, у квітні у Сирії вибухнула автоцистерна; в результаті інциденту загинули 42 людини та були поранені щонайменше 50 осіб.

Також РБК-Україна писало про вибух автомобіля у Кривому Розі; в результаті вибуху поранення отримав один чоловік.

Крім того, в результаті вибуху бензовозу в Китаї загинули 9 людей, ще понад 100 - отримали поранення.

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