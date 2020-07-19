У Сирії підірвали автомобіль: 5 загиблих та десятки поранених

Фото: машина у вогні (flickr.com/giacomobonvini)

Вибухнула бомба, закладена в автомобіль

На північному заході Сирії сьогодні стався вибух. Поблизу сирійського міста Аазаз вибухнула закладена в автомобіль бомба.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, в результаті вибуху бомби у селищі Сікку, що поблизу турецького кордону, загинули щонайменше 5 людей. Поранення отримали 85 осіб.

Крім того, 15 постраждалих від вибуху доправили до лікарні на території Туреччини.

Нагадаємо, у квітні у Сирії вибухнула автоцистерна; в результаті інциденту загинули 42 людини та були поранені щонайменше 50 осіб.

Також РБК-Україна писало про вибух автомобіля у Кривому Розі; в результаті вибуху поранення отримав один чоловік.

Крім того, в результаті вибуху бензовозу в Китаї загинули 9 людей, ще понад 100 - отримали поранення.