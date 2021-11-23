UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Сирии военная база США подверглась ракетной атаке

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военный аэродром на американской базе Харраб-эль-Джейр в Сирии подвергся ракетной атаке. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

По словам источников издания, по военной базе США было выпущено по меньшей мере пять реактивных снарядов. Американские военные поднимали вертолеты, чтобы определить точки запуска ракет.

Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки, а также о причиненном базе ущербе, не сообщается.

Напомним, в октябре ракетному обстрелу подверглась военная база США в Сирии, расположенная в Аль-Танфе.

Отметим, ранее в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли несколько человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
СирияСоединенные Штаты Америки