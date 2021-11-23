В Сирии военная база США подверглась ракетной атаке

Военный аэродром на американской базе Харраб-эль-Джейр в Сирии подвергся ракетной атаке. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA .

По словам источников издания, по военной базе США было выпущено по меньшей мере пять реактивных снарядов. Американские военные поднимали вертолеты, чтобы определить точки запуска ракет.

Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки, а также о причиненном базе ущербе, не сообщается.