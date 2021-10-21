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В Сирии атаковали военную базу США: военные не пострадали

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США, Четверг 21 октября 2021 05:06
В Сирии атаковали военную базу США: военные не пострадали Фото: в Сирии атаковали военную базу США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Аль-Танфе была совершена атака на небольшую удаленную военную базу США в Сирии. По словам двух официальных лиц США, американские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По словам официального представителя США, в атаке, скорее всего, были задействованы беспилотники и "огонь с закрытых позиций".

Источники в иракских службах безопасности также подтвердили вероятность использования беспилотников. Там заявили, что атака была совершена с территории Сирии с участием пяти беспилотных летательных аппаратов с заминированными ловушками.

Информации о том, кто мог быть ответственным за атаку, пока нет. Однако издание отмечает, что подобные атаки беспилотников против американских сил в Ираке были тактикой, используемой поддерживаемыми Ираном ополченцами, в первую очередь "Катаиб Хезболла".

Напомним, что в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли военные.

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