В Сирии атаковали военную базу США: военные не пострадали

В Аль-Танфе была совершена атака на небольшую удаленную военную базу США в Сирии . По словам двух официальных лиц США, американские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

По словам официального представителя США, в атаке, скорее всего, были задействованы беспилотники и "огонь с закрытых позиций".

Источники в иракских службах безопасности также подтвердили вероятность использования беспилотников. Там заявили, что атака была совершена с территории Сирии с участием пяти беспилотных летательных аппаратов с заминированными ловушками.