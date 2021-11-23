В Сирии военная база США подверглась ракетной атаке
Фото: в Сирии атаковали военную базу США (GettyImages)
Военный аэродром на американской базе Харраб-эль-Джейр в Сирии подвергся ракетной атаке. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.
По словам источников издания, по военной базе США было выпущено по меньшей мере пять реактивных снарядов. Американские военные поднимали вертолеты, чтобы определить точки запуска ракет.
Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки, а также о причиненном базе ущербе, не сообщается.
Напомним, в октябре ракетному обстрелу подверглась военная база США в Сирии, расположенная в Аль-Танфе.
Отметим, ранее в Сирии взорвался автобус с военными. В результате погибли несколько человек.