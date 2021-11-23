У Сирії військова база США піддалася ракетній атаці
Фото: у Сирії атакували військову базу США (GettyImages)
Військовий аеродром на американській базі Харраб-Ель-Джейр в Сирії піддався ракетній атаці. Даних про жертви і руйнування поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.
За словами джерел видання, по військовій базі США було випущено щонайменше п'ять реактивних снарядів. Американські військові підіймали вертольоти, щоб визначити точки запуску ракет.
Інформації про жертви і постраждалих в результаті атаки, а також про заподіяний базі збиток, не повідомляється.
Нагадаємо, в жовтні ракетному обстрілу піддалася військова база США в Сирії, розташована в Аль-Танфі.
Зазначимо, раніше у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули кілька людей.