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У Сирії військова база США піддалася ракетній атаці

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Дамаск, Вівторок 23 листопада 2021 15:54
У Сирії військова база США піддалася ракетній атаці Фото: у Сирії атакували військову базу США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовий аеродром на американській базі Харраб-Ель-Джейр в Сирії піддався ракетній атаці. Даних про жертви і руйнування поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.

За словами джерел видання, по військовій базі США було випущено щонайменше п'ять реактивних снарядів. Американські військові підіймали вертольоти, щоб визначити точки запуску ракет.

Інформації про жертви і постраждалих в результаті атаки, а також про заподіяний базі збиток, не повідомляється.

Нагадаємо, в жовтні ракетному обстрілу піддалася військова база США в Сирії, розташована в Аль-Танфі.

Зазначимо, раніше у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули кілька людей.

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Сирія Сполучені Штати Америки
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