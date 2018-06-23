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Интервью

В Сирии при ударе ВВС Ирака убили 45 боевиков

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 23:11
Фото: боевики (wikimedia.org)
Фото: боевики (wikimedia.org)

ВВС Ирака нанесли удар по месту встречи лидеров ИГ

В Сирии при ударе ВВС Ирака по месту встречи лидеров ИГ были убиты 45 боевиков. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что удар был нанесен в пятницу истребителями F-16. Так, в результате удара были уничтожены три дома в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча лидеров ИГ.

Как отмечается, среди убитых боевиков - "заместитель "военного министра" ИГ, один из их эмиров, отвечающих за СМИ, и персональный курьер главы "Исламского государства" Абу аль-Багдади, а также глава полиции боевиков.

Напомним, ране сообщалось, что турецкие правоохранители задержали в городах Стамбул и Измир 18 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".

Так, во время совместной операции турецкой разведки с контртеррористической полицией в Измире задержали 10 предполагаемых боевиков. Еще восемь подозреваемых были задержаны в Стамбуле.

Сообщается, что они могли оказывать финансовую поддержку террористической организации, ездили в зоны конфликта и учились проводить террористические нападения.

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Теги публикации: ИГИЛ, Ирак, ВВС, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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