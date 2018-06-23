У Сирії при ударі ВПС Іраку вбили 45 бойовиків

ВПС Іраку завдали удару по місцю зустрічі лідерів ІД

В Сирії при ударі ВПС Іраку за місцем зустрічі лідерів ІД було вбито 45 бойовиків. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що удар був нанесений в п'ятницю винищувачами F-16. Так, в результаті удару були знищені три будинки в місті Хаджин на річці Євфрат, де проходила зустріч лідерів ІД.

Як зазначається, серед убитих бойовиків - "заступник "військового міністра" ІД, один з їх емірів, відповідальних за ЗМІ, і персональний кур'єр голови "Ісламської держави" Абу аль-Багдаді, а також глава поліції бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі правоохоронці затримали в містах Стамбул і Ізмір 18 передбачуваних членів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Так, під час спільної операції турецької розвідки з контртерористичною поліцією в Ізмірі затримали 10 передбачуваних бойовиків. Ще вісім підозрюваних були затримані в Стамбулі.

Повідомляється, що вони могли надавати фінансову підтримку терористичній організації, їздили в зони конфлікту і вчилися проводити терористичні напади.