В Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ

Пять боевиков террористической организации ИГИЛ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных. Об этом сообщили представили "Сил демократической Сирии" (СДС), передает Reuters.

Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.

Напомним, в среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Также сообщалось, что во время обстрелов турецкой армии в Сирии погибли 8 мирных жителей. 20 человек получили ранения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии. До этого Франция, Германия, Великобритания и США осудили действия Турции.