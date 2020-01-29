В Сирии за сутки стали беженцами около 40 тыс. мирных жителей

В течение последних 24 часов около 40 000 мирных жителей сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны покинули свои дома из-за обстрелов армии Асада и российской авиации. Об этом передает "Анадолу".

По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

"За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России", - говорится в сообщении.

Также известно, что жители населенных пунктов зоны деэскалации бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией. Всего число внутренне перемещенных лиц в Сирии с начала ноября прошлого года достигло 541 тысяч человек.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 22 января, в результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 40 человек.