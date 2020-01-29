У Сирії за добу стали біженцями близько 40 тис. мирних жителів

Протягом останніх 24 годин близько 40 000 мирних жителів сирійської провінції Ідліб на північному заході країни покинули свої будинки через обстріли армії Асада і російської авіації. Про це передає "Анадолу".

За інформацією місцевих правозахисників, в останні дні сирійці масово покидають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо.

"За останні 24 години свої будинки в районах бойових дій на північному заході Сирії покинули ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів і авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що жителі населених пунктів зони деескалації тікають в порівняно безпечні райони на кордоні з Туреччиною. Всього кількість внутрішньо переміщених осіб у Сирії з початку листопада минулого року досягла 541 тисяч.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 22 січня, в результаті авіаудару під керівництвом Росії у вівторок на північному заході Сирії загинули щонайменше 40 осіб.