В Сирии сильный ливень затопил 11 палаточных лагерей беженцов

Турецкие гуманитарные структуры направили помощь в зону стихийного бедствия

В четверг, 27 декабря, в Сирии в провинциях Идлиб и Лазкийе из-за сильных дождей затопило лагерь беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что затопило 11 палаточных лагерей с населением в 25 тысяч человек. Турецкие гуманитарные структуры направили помощь в зону стихийного бедствия.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия не подпишет глобальный миграционный пакт ООН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать ничего, пока парламент не выразил свою точку зрения.

Также Израиль не будет подписывать миграционный пакт ООН.

РБК-Украина писало, что Чехия приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.