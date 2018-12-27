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В Сирии сильный ливень затопил 11 палаточных лагерей беженцов

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 22:34
В Сирии сильный ливень затопил 11 палаточных лагерей беженцов
Фото: наводнения в Сирии (Ahmad Darweesh Twitter)

Турецкие гуманитарные структуры направили помощь в зону стихийного бедствия

В четверг, 27 декабря, в Сирии в провинциях Идлиб и Лазкийе из-за сильных дождей затопило лагерь беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что затопило 11 палаточных лагерей с населением в 25 тысяч человек. Турецкие гуманитарные структуры направили помощь в зону стихийного бедствия.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия не подпишет глобальный миграционный пакт ООН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать ничего, пока парламент не выразил свою точку зрения.

Также Израиль не будет подписывать миграционный пакт ООН.

РБК-Украина писало, что Чехия приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.

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