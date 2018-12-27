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У Сирії сильна злива затопила 11 наметових таборів біженців

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 22:34
У Сирії сильна злива затопила 11 наметових таборів біженців
Фото: повені в Сирії (Ahmad Darweesh Twitter)

Турецькі гуманітарні структури направили допомогу в зону стихійного лиха

У четвер, 27 грудня, в Сирії в провінціях Ідліб і Лазкийе через сильні дощі затопило табір біженців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що затопило 11 наметових таборів з населенням 25 тисяч людей. Турецькі гуманітарні структури направили допомогу в зону стихійного лиха.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини заявив, що Італія не пустить на свою територію 300 біженців, яких врятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія не підпише глобальний міграційний пакт ООН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити нічого, поки парламент не виразив свою точку зору.

Також Ізраїль не буде підписувати міграційний пакт ООН.

РБК-Україна писало, що Чехія прийняла рішення не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

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