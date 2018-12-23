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Италия закрыла порты для спасенных беженцев в Средиземном море

Новости » Политика    23.12.2018 - 03:49
Италия закрыла порты для спасенных беженцев в Средиземном море
Фото: беженцы (twitter.com/WirtschaftDE)

Гуманитарная миссия спасла в Средиземном море более 300 беженцев

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сальвини заявил, что порты Италии закрыты для "торговцев людьми и их помощников".

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - сообщил министр.

Организация Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Италия не подпишет глобальный миграционный пакт ООН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать ничего, пока парламент не выразил свою точку зрения.

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