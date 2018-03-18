У Сирії збили бомбардувальник Су-24

Поки що інформації про долю екіпажу немає
У Сирії члени сирійського угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам" у провінції Східний Каламун збили бомбардувальник Су-24 Військово-повітряних сил президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4, який займається моніторингом діяльності терористів.
Зокрема на відеозаписі, опублікованому каналом у неділю, 18 березня 2018 року, зафіксовано момент підбиття й падіння літака.
Поки що інформації про долю екіпажу немає.
Як відомо, літак Су-24 - це радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів.
Нагадаємо, 6 березня 2018 року в районі російської авіабази Хмеймім у Сирії під час заходу на посадку розбився транспортний літак Ан-26. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність літака. Згодом у міноборони РФ підтвердили загибель 39 російських військовослужбовців.