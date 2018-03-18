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У Сирії збили бомбардувальник Су-24

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 19:59
Фото: збитий літак у небі над Сирією (twitter.com/ClickUa)
Фото: збитий літак у небі над Сирією (twitter.com/ClickUa)

Поки що інформації про долю екіпажу немає

У Сирії члени сирійського угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам" у провінції Східний Каламун збили бомбардувальник Су-24 Військово-повітряних сил президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4, який займається моніторингом діяльності терористів.

Зокрема на відеозаписі, опублікованому каналом у неділю, 18 березня 2018 року, зафіксовано момент підбиття й падіння літака.

Поки що інформації про долю екіпажу немає.

Як відомо, літак Су-24 - це радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Нагадаємо, 6 березня 2018 року в районі російської авіабази Хмеймім у Сирії під час заходу на посадку розбився транспортний літак Ан-26. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність літака. Згодом у міноборони РФ підтвердили загибель 39 російських військовослужбовців.

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Теги: авиакатастрофа, бомбардировщики, Сирія, самолет РФ
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