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У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 01:31
У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Серед них - вісім дітей

У Сирії щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті 7 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що були обстріляні п'ять населених пунктів. У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, стверджують, що серед жертв атак з повітря восьмеро дітей. Крім того, унаслідок авіаударів є поранені, однак їхня кількість не уточнюється.

Під час бомбардувань російською авіацією населеного пункту аль-Бара загинули четверо цивільних, у тому числі й одна дитина. А внаслідок російських авіаударів по розташованому неподалік містечку Балюн загинули дев'ятеро цивільних, у тому числі й троє дітей. У населеному пункті Абадета скинуті військами Асада бочкові бомби призвели до загибелі п'ятьох цивільних, серед яких троє дітей. Повідомляється також про загибель ще однієї дитини внаслідок обстрілів з повітря ще одного населеного пункту в Ідлібі.

РБК-Україна писало, що в результаті недавньої атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини.

Нагадаємо, на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб. Замінований автомобіль був підірваний у населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айн, який контролюється турецькими силами.

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