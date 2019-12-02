В Сирии в результате российских авиаударов погибли 15 мирных жителей

В Сирии по меньшей мере 15 гражданских лиц были убиты 2 декабря авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Зазанчається, что по данным "Сирийской обсерватории прав человека", 13 человек погибли во время обстрела рынка в городе Маарет аль-Нуман, который граничит с Турцией и преимущественно содержится оппозиционными силами. Еще 18 человек получили ранения, большинство из них - в тяжелом состоянии.

Один человек, по данным Обсерватории, погибла в Саракебе в юго-восточной части Идлиба, еще одна - в поселке Аль-Сарман близ Маарет аль-Нуман.

Глава организации Рами Абдель Рахман добавил, что российские самолеты также нанесли удары по поселку Кфар Сиджна на юг от города Идлиб.

РБК-Украина писало, что в результате недавней атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека.

Напомним, на севере Сирии в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек. Заминированный автомобиль был взорван в населенном пункте Телль-Халеф к западу от Рас-эль-Айн, который контролируется турецкими силами.