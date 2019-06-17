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В Сирии в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 03:03
В Сирии в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей
Иллюстративное фото (GettyImages)

Обстрелы велись из реактивных систем залпового огня

Не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное агентство SANA.

Отмечается, что обстрелы по населенному пункту велись из реактивных систем залпового огня. 

Напомним, 11 июня в результате российского авиаудара в Сирии погибли, по меньшей мере, 25 человек, главным образом мирные жители. Очевидцы авиаудара сообщили о нескольких самолетах, летевших на большой высоте, предположительно - российские бомбардировщики Sukhoj. Атаке подверглось мирное поселение Джабала в провинции Идлиб. 

РБК-Украина писало, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 12 июня, отразили ракетную атаку со стороны Израиля на юге страны. 

Ранее сообщалось, что войска режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии

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