У Сирії в результаті обстрілу загинули 11 мирних жителів

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Обстріл вели з реактивних систем залпового вогню

Не менш 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення в результаті обстрілу збройними бандформуваннями селища Ель-Вадихи на південь від Алеппо (360 км від Дамаска). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядове агентство SANA.



Відзначається, що обстріл по населеному пункту велися з реактивних систем залпового вогню.



Нагадаємо, 11 червня в результаті російського авіаудару в Сирії загинули, щонайменше, 25 осіб, головним чином мирні жителі. Очевидці авіаудару повідомили про кількох літаках, які летіли на великій висоті, імовірно - російські бомбардувальники Sukhoj. Атаці піддався мирне поселення Джабала в провінції Ідліб.

РБК-Україна писало, що сирійські засоби протиповітряної оборони (ППО) в ніч на середу, 12 червня, відобразили ракетну атаку з боку Ізраїлю на півдні країни.

Раніше повідомлялося, що війська режиму Башара Асада обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації на північному заході Сирії