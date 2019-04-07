В Сирии в результате обстрела правительственных войск погибли гражданские

В Сирии правительственные войска президента Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привел к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что под ракетным обстрелам подверглись населенные пункты Маретиннуман, Серакиб, и Кафренбиль, Тель Менс, Маретирме в провинции Идлиб, а также в провинции Хама населенные пункты Кафр-Зита, Аль-Шеиа, Аль-Хавиз и крепость Мадик.

В организации гражданской обороны Идлиба "Белые каски" сообщили, что в результате обстрелов правительственных войск погибшими оказались 3 гражданских, а также еще 16 гражданских получили ранения. В данное время "Белые каски" продолжают проводить спасательные работы на месте обстрелов.

Также они сообщили, что за март 2019 года, в результате обстрелов со стороны режима президента Асада, проиранских группировок и авиации РФ жертвами стало 135 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев, есть жертвы. В городе Кафр-Набаль (провинция Идлиб) ракета попала в рынок, по словам представителя местной службы гражданской обороны, из-за обстрела погибли 12 человек, десятки пострадали.