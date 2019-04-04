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Режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев, есть жертвы

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 17:04
Режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев, есть жертвы
Фото: боевики (twitter.com/welt.de)

В результате обстрела подконтрольного повстанцам населенного пункта погибли по меньшей мере 12 человек

На северо-западе Сирии в результате обстрела подконтрольного повстанцам населенного пункта погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В городе Кафр-Набаль (провинция Идлиб) ракета попала в рынок. По словам представителя местной службы гражданской обороны, из-за обстрела погибли 12 человек, десятки пострадали. Количество жертв может возрасти из-за тяжести ранений.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что за последние сутки в результате артиллерийских обстрелов в разных населенных пунктах на северо-западе страны погибли 17 мирных жителей, половина из них – несовершеннолетние.

Территории на северо-западе Сирии являются последним крупным оплотом сирийской оппозиции, которая выступает против президента Башара Асада. По данным ООН, в провинции Идлиб и некоторых районах провинций Хама и Алеппо проживает около 3 млн человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 марта в городе Манбидж на севере Сирии в результате атаки террористов "Исламского государства" погибли семеро поддерживаемых США повстанцев. 

Кроме того, беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

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