Режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев, есть жертвы

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В результате обстрела подконтрольного повстанцам населенного пункта погибли по меньшей мере 12 человек

На северо-западе Сирии в результате обстрела подконтрольного повстанцам населенного пункта погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В городе Кафр-Набаль (провинция Идлиб) ракета попала в рынок. По словам представителя местной службы гражданской обороны, из-за обстрела погибли 12 человек, десятки пострадали. Количество жертв может возрасти из-за тяжести ранений.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что за последние сутки в результате артиллерийских обстрелов в разных населенных пунктах на северо-западе страны погибли 17 мирных жителей, половина из них – несовершеннолетние.

Территории на северо-западе Сирии являются последним крупным оплотом сирийской оппозиции, которая выступает против президента Башара Асада. По данным ООН, в провинции Идлиб и некоторых районах провинций Хама и Алеппо проживает около 3 млн человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 марта в городе Манбидж на севере Сирии в результате атаки террористов "Исламского государства" погибли семеро поддерживаемых США повстанцев.

Кроме того, беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.