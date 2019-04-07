У Сирії в результаті обстрілу урядових військ загинули цивільні

У Сирії урядові війська президента Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що ракетного обстрілу піддалися населені пункти Маретиннуман, Серакиб, і Кафренбиль, Тель Менс, Маретирме в провінції Ідліб, а також в провінції Хама населені пункти Кафр-Зіта, Аль-Шеиа, Аль-Хавиз і фортеця Мадик.

В організації цивільної оборони Ідліб "Білі каски" повідомили, що в результаті обстрілу урядових військ загиблими виявилися 3 цивільних, а також ще 16 цивільних отримали поранення. В даний час "Білі каски" продовжують проводити рятувальні роботи на місці обстрілу.

Також вони повідомили, що за березень 2019 року, в результаті обстрілу з боку режиму президента Асада, проиранских угруповань і авіації РФ жертвами стало 135 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що режим Асада відновив удари по позиціях повстанців, є жертви. У місті Кафр-Набаль (провінція Ідліб) ракета потрапила на ринок, за словами представника місцевої служби цивільної оборони, з-за обстрілу загинули 12 осіб, десятки постраждали.