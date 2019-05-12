В Сирии в результате обстрела погибли гражданские

В Сирии правительственные СМИ заявили, что в результате обстрела боевиками на северо-западе страны погибло по меньшей мере 6 гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что в результате обстрела боевиками погибла женщина и 5 детей. Также был нанесен большой ущерб городу Сукайлабия. В ответ правительственные войска Асада нанесли удары по позициям боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в провинции Идлиб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что режим Асада захватывает районы в зоне деэскалации в Сирии. В результате боев, которые произошли накануне ночью, сирийские районы Кефренбуде и Таш Тепеси перешли под контроль режима Асада, после чего армия Асада начала наступление на район Мадик Калеси в провинции Хама.

Напомним, что более 150 тысяч человек за последнюю неделю покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, спасаясь от новых боевых столкновений и бомбежек. Сирийские правительственные войска в последние дни начали наступать на позиции вооруженных оппозиционных группировок. Наступление сопровождается бомбардировками, в которых участвуют, как утверждаются, самолёты армии Башара Асада и Российской Федерации.