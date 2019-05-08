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В Сирии за неделю 150 тыс. человек покинули дома из-за бомбежек

Новости » Общество    08.05.2019 - 06:57
В Сирии за неделю 150 тыс. человек покинули дома из-за бомбежек
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Такую статистику огласили в ООН

Более 150 тысяч человек за последнюю неделю покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, спасаясь от возобновившихся боевых столкновений и бомбёжек. Такие данные ООН публикует "Радио Свобода".

Сирийские правительственные войска в последние дни начали наступать на позиции вооруженных оппозиционных группировок. Наступление сопровождается бомбардировками, в которых участвуют, как утверждаются, самолёты армии Башара Асада и России.

Правозащитники сообщают о десятках погибших. Вооруженные противники Асада, в свою очередь, обстреливают территорию, подконтрольные сирийскому правительству.

Ранее сообщалось, что  в ночь на воскресенье, 5 мая, правительственные войска обстреляли ряд поселений на севере и западе сирийской провинции Хама. Под обстрелы попали поселение Кифренбуде, аль-Накус, аль-Сирмани, аль-Марретхирне и еще несколько населенных пунктов. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 человек. Среди жертв - три ребенка.

Кроме того, в северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне. Жертвами обстрелов стали по меньшей мере 5 человек.

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