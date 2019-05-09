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Режим Асада захватывает районы в зоне деэскалации в Сирии

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 14:57
Режим Асада захватывает районы в зоне деэскалации в Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Под контроль режима перешли районы Кефренбуде и Таш Тепеси

Войска режима Башара Асада вместе с проиранскими террористическими группировками продолжают захватывать территории в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, в результате боев, которые произошли накануне ночью, сирийские районы Кефренбуде и Таш Тепеси перешли под контроль режима Асада. После захвата данных территорий армия Асада начала наступление на район Мадик Калеси в провинции Хама.

Отмечается, что наступление с воздуха поддерживает российская военная авиация. Пока войска Асада обстреливают и бомбят район Мадик Калеси. Предполагается, что после захвата Мадик Калеси, режим начнет наступление на ближайшие поселения Киркат, Таль-Хавваш, Тувейна, Аль-Хабит и Шарийя.

Напомним, ранее сообщалось, что более 150 тысяч человек за последнюю неделю покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, спасаясь от новых боевых столкновений и бомбежек.

РБК-Украина писало, что в ночь на воскресенье, 5 мая, правительственные войска обстреляли ряд поселений на севере и западе сирийской провинции Хама. Под обстрел попали поселение Кифренбуде, аль-Накус, аль-Сирмани, аль-Марретхирне и еще несколько населенных пунктов. В результате обстрела погибли по меньшей мере 8 человек. Среди жертв - три ребенка.

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