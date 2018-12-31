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Коаліція проти ІДІЛ оновила дані щодо жертв серед цивільного населення

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 01:35
Коаліція проти ІДІЛ оновила дані щодо жертв серед цивільного населення
Фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

З 2014 року загинуло понад тисячу цивільних жителів

У результаті повітряних ударів очолюваної США коаліції по терористичному угрупованню "Ісламська держава" з 2014 року було вбито понад тисячу мирних жителів Іраку та Сирії. Відповідну інформацію оприлюднено у щомісячному звіті про жертви серед цивільного населення коаліції, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Згідно з документом, коаліція підтвердила загибель 1139 цивільних осіб під час авіаударів, проведених від початку операції "Непохитна рішучість".

"Загалом коаліція завдала 31406 ударів у період з серпня 2014 по кінець листопада 2018 року. За цей період, за наявною інформацією, щонайменше 1139 цивільних осіб були ненавмисно вбиті в результаті ударів коаліції з початку операції "Непохитна рішучість", - йдеться в доповіді.

Водночас, згідно зі звітом, за цей же період майже вісім мільйонів жителів Іраку та Сирії були звільнені з-під контролю ІДІЛ.

Нагадаємо, Ірак може розгорнути свої війська в Сирії у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про виведення американських підрозділів із території цієї країни.

 

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