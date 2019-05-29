В Сирии в результате авиаударов РФ и правительственных войск погибли гражданские

В Сирии в результате воздушного налета российской и проправительственной авиации в провинции Идлиб погибло по меньшей мере 14 мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что за данными Сирийской обсерватории по правам человека в деревне Сарджа в результате авиаудара погибло 7 человек, а в деревне Бара погиб мужчина и трое его детей. Также в городе Хбейт погибло еще три человека.

Представитель обсерватории Рами Абдельрахман заявил, что бомбардировки Россией и режимом президента Асада остаются быть интенсивными в нескольких областях региона.

В то же время добровольцы организации "Белые каски" сообщили, что количество погибших составляет 15 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США обвинили Россию в безрассудной эскалации в Сирии. Госдепартамент США выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил правительства Сирии и поддерживающих их российских военнослужащих на севере Арабской Республики.

Напомним, что наблюдатели и активисты не подтверждают информацию, обнародованную накануне Государственным департаментом США, о совершении проправительственными силами несколько дней назад химической атаки на северо-западе Сирии.