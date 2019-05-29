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У Сирії в результаті авіаударів РФ і урядових військ загинули цивільні


В результаті авіаударів загинуло 14 осіб

У Сирії в результаті повітряного нальоту російської та проурядової авіації в провінції Ідліб загинуло щонайменше 14 мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що за даними Сирійської обсерваторії з прав людини у селі Сарджа в результаті авіаудару загинуло 7 осіб, а в селі Бару загинув чоловік і троє його дітей. Також у місті Хбейт загинуло ще три людини.

Представник обсерваторії Рамі Абдельрахман заявив, що бомбардування Росією і режимом президента Асада залишаються бути інтенсивними в декількох областях регіону.

У той же час добровольці організації "Білі каски" повідомили, що кількість загиблих складає 15 чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звинуватили Росію в безрозсудною ескалації в Сирії. Держдепартамент США висловив стурбованість діями збройних сил уряду Сирії і підтримуючих їх російських військовослужбовців на півночі Арабської Республіки.

Нагадаємо, що спостерігачі і активісти не підтверджують інформацію, оприлюднену напередодні Державним департаментом США, про вчинення проурядовими силами кілька днів тому хімічної атаки на північному заході Сирії.

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