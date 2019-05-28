США обвинили Россию в безрассудной эскалации в Сирии

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В Госдепе США акцентируют на усилении атак на гражданских

Госдепартамент США выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил правительства Сирии и поддерживающих их российских военнослужащих на севере Арабской Республики. Об этом сообщает Reuters.

Агентство цитирует пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, которая заявляет, что атаки на гражданское население нацелены на эскалацию конфликта.



"Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы", - сказала она.

Наомним, ранее сообщалось, что 26 мая в Сирии войска режима Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела провинции Идлиб. В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных территориях.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели и активисты не подтверждают информацию, обнародованную накануне Государственным департаментом США, о совершении проправительственными силами несколько дней назад химической атаки на северо-западе Сирии.