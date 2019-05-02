В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские

В северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель гражданской обороны Идлиба и организации медицинской помощи США Хаула Савах рассказал, что военные нападения российской и правительственной армии вынудили тысячи мирных жителей сбежать в лагеря на север вдоль турецкой границы, а также нанесли ущерб 4 медицинским учреждениям.

"

ойска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе, есть погибшие. Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.