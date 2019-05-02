У Сирії в результаті авіаударів РФ загинули цивільні

У північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські та урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник цивільної оборони Ідліб і організації медичної допомоги США Хаула Савах розповів, що військові напади російської та урядової армії змусили тисячі мирних жителів втекти в табори на північ уздовж турецького кордону, а також завдали шкоди 4 медичним установам.

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ойска Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі, є загиблі. Урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.