В Сирии в результате авиаударов коалиции погибли не менее 40 человек

Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Среди погибших женщины и дети

В Сирии в результате авиаударов коалиции по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) в субботу, 17 ноября, погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаударов погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 17 детей и 12 женщин.

Отмечается, что сейчас в коалиции не комментируют данный инцидент, но отметили, что делают все возможное для избежания потерь среди мирных жителей, и пообещали проверить правдивость сообщений.

Кроме того, наблюдатели отметили, что были ли погибшие мужчины боевиками ИГ точно неизвестно. В общем от 10 сентября погибли около 190 человек, в том числе 65 детей и 45 женщин.

Подчеркивается, что исламисты не дают гражданским покидать свою территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии в результате атаки боевиков "Исламского государства" (ИГ) на "Демократические силы Сирии" (SDF) погиб 41 повстанец.

Ранее РБК-Украина писало, что коалиция под руководством США заявила, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу.