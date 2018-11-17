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У Сирії внаслідок авіаударів коаліції загинули щонайменше 40 людей

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 21:09
У Сирії внаслідок авіаударів коаліції загинули щонайменше 40 людей
Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Серед загиблих жінки та діти

У Сирії внаслідок авіаударів коаліції по позиціям бойовиків "Ісламської держави" (ІД) у суботу, 17 листопада, загинули щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок авіаударів загинули щонайменше 43 людини, у тому числі 17 дітей та 12 жінок.

Зазначається, що наразі у коаліції не коментують даний інцидент, але наголосили, що роблять усе можливе для уникнення втрат серед мирних жителів, та пообіцяли перевірити правдивість повідомлень.

Крім того, спостерігачі наголосили, що чи були загиблі чоловіки бойовиками ІД достеменно невідомо. Загалом від 10 вересня загинули близько 190 людей, зокрема 65 дітей та 45 жінок.

Підкреслюється, що ісламісти не дають цивільним залишати свою територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії внаслідок атаки бойовиків "Ісламської держави" (ІД) на "Демократичні сили Сирії" (SDF) загинув 41 повстанець.

Раніше РБК-Україна писало, що коаліція під керівництвом США заявила, що вбила бойовиків у східній Сирії, атакувавши мечеть, яку "Ісламська держава" використовувала як базу.

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