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Коалиция США нанесла авиаудары в Сирии, погиб 41 человек

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 15:34
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы

Коалиция под руководством США заявила в воскресенье, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате воздушных атак в четверг и пятницу в деревне Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, в том числе 10 детей. Многие из них были иракскими родственниками боевиков "Исламского государства", сказали британские наблюдатели.

Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы, одного из последних исламских анклавов в Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что коалиционные самолеты "совершили преступление", в результате чего погибли по меньшей мере 62 мирных жителей в Аль-Суса и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Коалиция под руководством США заявила, что уничтожила мечеть, которую террористы превратили в штаб-квартиру в Аль-Суса, чтобы защитить свою последнюю территорию.

Отметим, ранее Соединенные Штаты нанесли авиаудар по экстремистской группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, уничтожив около 60 боевиков.

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