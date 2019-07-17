В Сирии в результате авиаудара по рынку погибли 12 человек

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Еще десятки получили ранения

В Сирии по меньшей мере 12 человек были убиты и десятки ранены во время воздушных ударов по рынку во вторник 16 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что удары были нанесены сирийскими военно-воздушными силами на популярном рынке в деревне в северо-западной части Сирии.

Спасатели сообщили, что бомбы упали на деревню Маар Шурин в южной провинции Идлиб. Видеоролики, опубликованные в социальных сетях активистами, якобы демонстрировали кадры обгоревших тел, лежащих на улицах рядом с сильно обожженными людьми, которых несут спасатели.

Сирийские государственные СМИ заявили, что армия во вторник нанесла удары по боевикам Аль-Каиды в окрестностях Маар Шурина, уничтожив их базы и убив десятки "террористов".

Как сообщалось, коалиция режима Асада и РФ 14 июля осуществила очередную авиаатаку на севере Сирии, в результате чего погибли 22 человека.

Напомним, правозащитник сообщили, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух провинций на северо-западе Сирии погибли, более 2000 человек получили ранения в результате наступления на последний оплот оппозиции, которое проводят начиная с апреля российские военные и войска, поддерживая режим Башара Асада.