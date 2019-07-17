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У Сирії в результаті авіаудару по ринку загинули 12 людей

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 01:03
У Сирії в результаті авіаудару по ринку загинули 12 людей
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще десятки отримали поранення

У Сирії щонайменше 12 осіб були вбиті і десятки поранені під час повітряних ударів по ринку у вівторок 16 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що удари були нанесені сирійськими військово-повітряними силами на популярному ринку в селі в північно-західній частині Сирії.

Рятувальники повідомили, що бомби впали на село Маар Шурин в південній провінції Ідліб. Відеоролики, опубліковані в соціальних мережах активістами, нібито демонстрували кадри обгорілих тіл, що лежать на вулицях поруч з сильно обпаленими людьми, яких несуть рятувальники.

Сирійські державні ЗМІ заявили, що армія у вівторок завдала ударів по бойовиках Аль-Каїди в околицях Маар Шурина, знищивши їх бази і убивши десятки "терористів".

Як повідомлялося, коаліція режиму Асада і РФ 14 липня здійснила чергову авіаатаку на півночі Сирії, в результаті чого загинули 22 людини.

Нагадаємо, правозахисник повідомили, що щонайменше 544 мирних жителів двох провінцій на північному заході Сирії загинули, понад 2000 осіб отримали поранення в результаті настання на останній оплот опозиції, яке проводять починаючи з квітня російські військові і війська, підтримуючи режим Башара Асада.

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