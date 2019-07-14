ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате очередных атак российской авиации в Сирии погибли 22 гражданских

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 05:38
В результате очередных атак российской авиации в Сирии погибли 22 гражданских
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще 11 человек получили ранения

Коалиция режима Асада и РФ осуществила очередную авиаатаку на севере Сирии, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что в результате авиаударов сирийских и российских военных самолетов погибли по меньшей мере восемь человек в северном регионе Идлиб за последние два дня. Кроме того, 11 человек погибли в разных районах провинции Идлиб в субботу.

Спасательная группа "Белые каски" сообщила, что три человека, включая женщину и ребенка, погибли в воздушных набегов в городе Кафарья в восточном Идлибе. Также одиннадцать человек получили ранения, в том числе спасатель "Белых касок".

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.

РБК-Украина писало, что правозащитник сообщили, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух провинций на северо-западе Сирии погибли, более 2000 человек получили ранения в результате наступления на последний оплот оппозиции, которое проводят с апреля российские военные и войска, поддерживая режим Башара Асада.

В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы В Сирии семь подростков погибли от взрыва мины
Новости Украины Сирияавиаудары
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь