В результате очередных атак российской авиации в Сирии погибли 22 гражданских

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Еще 11 человек получили ранения

Коалиция режима Асада и РФ осуществила очередную авиаатаку на севере Сирии, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что в результате авиаударов сирийских и российских военных самолетов погибли по меньшей мере восемь человек в северном регионе Идлиб за последние два дня. Кроме того, 11 человек погибли в разных районах провинции Идлиб в субботу.

Спасательная группа "Белые каски" сообщила, что три человека, включая женщину и ребенка, погибли в воздушных набегов в городе Кафарья в восточном Идлибе. Также одиннадцать человек получили ранения, в том числе спасатель "Белых касок".

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара российской авиации по городу Мухамбаль в провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.

РБК-Украина писало, что правозащитник сообщили, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух провинций на северо-западе Сирии погибли, более 2000 человек получили ранения в результате наступления на последний оплот оппозиции, которое проводят с апреля российские военные и войска, поддерживая режим Башара Асада.