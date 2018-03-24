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Интервью

В Сирии в результате авиаудара погибли 37 мирных жителей

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 04:18
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

В атаке на город Арбин в районе Восточной Гуты подозревают российскую авиацию

В Сирии в результате атаки авиации поддерживаемого Россией правительства Башара Асада зажигательными бомбами по городу Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта, погибли 37 мирных жителей. Об этом сообщили в добровольческой организации "Белые каски", сообщает dpa.

Активисты отметили, что бомбы попали в бомбоубежище в городе Арбин.

"Убийство в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских были сожжены зажигательными бомбами", - сообщили в организации.

Также сообщается, что среди погибших много женщин и детей.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что атаку на Арбин совершила, предположительно, российская авиация.

Напомним, 22 марта в результате авиаудара в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 19 мирных жителей

Представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

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Теги публикации: Сирия, бомбардировка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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