В Сирии в результате авиаудара погибли 37 мирных жителей

В атаке на город Арбин в районе Восточной Гуты подозревают российскую авиацию

В Сирии в результате атаки авиации поддерживаемого Россией правительства Башара Асада зажигательными бомбами по городу Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта, погибли 37 мирных жителей. Об этом сообщили в добровольческой организации "Белые каски", сообщает dpa.

Активисты отметили, что бомбы попали в бомбоубежище в городе Арбин.

"Убийство в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских были сожжены зажигательными бомбами", - сообщили в организации.

Также сообщается, что среди погибших много женщин и детей.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что атаку на Арбин совершила, предположительно, российская авиация.

Напомним, 22 марта в результате авиаудара в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 19 мирных жителей

Представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.