У Сирії в результаті авіаудару загинули 37 мирних жителів

У атаці на місто Арбін у районі Східної Гути підозрюють російську авіацію

У Сирії внаслідок атаки авіації підтримуваного Росією уряду Башара Асада запалювальними бомбами по місту Арбін у районі Східної Гути в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів. Про це повідомили в добровольчій організації "Білі шоломи", повідомляє dpa.

Активісти зазначили, що бомби влучили в бомбосховище в місті Арбін.

"Вбивство в Арбіні. Щонайменше 37 цивільних осіб були спалені запалювальними бомбами", - повідомили в організації.

Також повідомляється, що серед загиблих багато жінок та дітей.

Водночас Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що атаку на Арбін вчинила, імовірно, російська авіація.

Нагадаємо, 22 березня у результаті авіаудару в Східній Гуті загинули щонайменше 19 мирних жителів

Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" відзначають, що ситуація в Східній Гуті погіршується з кожним днем, а місцеві жителі практично відрізані від медичної допомоги.