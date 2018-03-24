У Сирії в результаті авіаудару загинули 37 мирних жителів

У атаці на місто Арбін у районі Східної Гути підозрюють російську авіацію
У Сирії внаслідок атаки авіації підтримуваного Росією уряду Башара Асада запалювальними бомбами по місту Арбін у районі Східної Гути в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів. Про це повідомили в добровольчій організації "Білі шоломи", повідомляє dpa.
Активісти зазначили, що бомби влучили в бомбосховище в місті Арбін.
"Вбивство в Арбіні. Щонайменше 37 цивільних осіб були спалені запалювальними бомбами", - повідомили в організації.
Також повідомляється, що серед загиблих багато жінок та дітей.
Водночас Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що атаку на Арбін вчинила, імовірно, російська авіація.
Нагадаємо, 22 березня у результаті авіаудару в Східній Гуті загинули щонайменше 19 мирних жителів
Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" відзначають, що ситуація в Східній Гуті погіршується з кожним днем, а місцеві жителі практично відрізані від медичної допомоги.