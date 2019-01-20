ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Дамаске произошел мощный взрыв, есть погибшие

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 10:59
В Дамаске произошел мощный взрыв, есть погибшие
Иллюстративное фото (twitter.com/SyrCoalition)

Сирийские власти объявили взрыв в Дамаске терактом

В Дамаске (Сирия) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что, по данным сирийского государственного телевидения, взрыв произошел в одном из южных районов Дамаска. Также уточняется, что взрыв произошел в час пик, власти уже объявили его террористическим актом.

В то же время, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв произошел возле военного разведывательного управления. Также сообщается о нескольких погибших и раненых, однако точные потери еще проверяются.

Также пока неясно, была ли это атака смертника или заложенная бомба. Уточняется, что после взрыва на месте раздавалась стрельба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Ирландии возле здания суда произошел взрыв. Полиция подозревает, что взорвался заминированный автомобиль, пострадавших нет.

Отметим, накануне власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из-за взрыва в Боготе, в результате которого погибли более 20 человек.

 

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 71
Новости Украины СирияДамаскТерактВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь